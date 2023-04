Private-Equity-News: Sophora, Nordic Capital, H.I.G. Capital

Sophora macht ersten Deal

Sophora Unternehmerkapital hat den ersten Deal eingetütet: Der Private-Equity-Investor kauft das Software-Unternehmen Auxalia im Rahmen einer Nachfolgelösung. Die Geschäftsführerin und Gesellschafterin Bärbel Maempel geht in den Ruhestand, die bisherigen Gesellschafter Andreas Hofherr, Carsten Dohrmann und Bernd Schlenker haben sich am Unternehmen signifikant rückbeteiligt.

Auxalia wurde 1987 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Hamburg und beschäftigt 70 Mitarbeiter an neun Standorten in der DACH-Region. Das Software-Unternehmen entwickelt Lösungen für das Bauwesen. Nach FINANCE-Informationen liegt der Jahresumsatz von Auxalia nördlich von 20 Millionen Euro, die Ebitda-Marge rangiert im zweistelligen Prozentbereich.

Das sind die Details des Auxalia-Deals