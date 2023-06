Private Equity: Schafft „Buy and Build“ tatsächlich Wert?

„Buy and Build“ (B&B) ist in der Private-Equity-Welt schon lange kein neues Phänomen mehr, machte die Strategie im vergangenen Jahr doch 12 Prozent des gesamten Deal-Volumens in Deutschland aus, zeigen Daten von „Mergermarket“.

Die positiven Effekte von Buy-and-Build-Strategien konnten die Investoren bisher zwar intuitiv wahrnehmen, einen handfesten Beleg gab es bislang aber noch nicht. Das hat sich nun geändert: Im Rahmen einer Promotionsarbeit konnte Philipp Heisig von der Handelsschule Leipzig in Zusammenarbeit mit dem Private-Equity-Anbieter Astorius statistisch belegen, wie hoch das B&B-Renditepotenzial tatsächlich ist.