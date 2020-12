Grenkes Sonderprüfer stellen gemischtes Zwischenzeugnis aus

Diese liefen bisher so ab: Ehemalige Grenke-Mitarbeiter haben Franchise-Unternehmen im Ausland aufgebaut, die Grenke nach einigen Jahren meistens aufkaufte. Als Anschubfinanzierer agierte ein Private-Equity-Investor namens CTP Handels- und Beteiligungs GmbH, der nicht zum Grenke-Konzern gehört.



Allerdings ist Grenke-Gründer Wolfgang Grenke, der damals noch im Aufsichtsrat saß, seit Jahresbeginn 2020 an der CTP beteiligt und allem Anschein nach auch schon vor 2020 eng verbunden. Der Interessenskonflikt wäre augenscheinlich. Nicht nur störte sich Perring an diesem Geschäftsmodell und den Eigentümerverhältnissen. Der Investor warf Grenke auch vor, die Franchises zu überhöhten Kaufpreisen gekauft und damit einen zu hohen Goodwill ausgewiesen zu haben.



Mit Blick auf die Frage, ob sich die insgesamt 17 Übernahmen für Grenke gelohnt haben, gibt WKGT nun im Großen und Ganzen aber eine positive Antwort. Die Renditen zu den Deals lägen im Rahmen der Erwartungen, die solche Beteiligungen rechtfertigen, heißt es in der Ad-hoc-Mitteilung. In den Jahren 2016 bis 2019 habe Grenke für das gesamte Investment „eine Rendite vor Steuern in Höhe von mindestens 10,7 Prozent für das Portfolio der übernommenen ehemaligen Franchisenehmer“ erzielt.



Dies bezieht sich allerdings auf die Gesamtheit aller Deals – die Rendite einzelner Zukäufe kann dementsprechend darunter oder darüber liegen. Zudem gibt es keine Angaben für die Jahre vor 2016. Grenke betreibt das Franchise-Modell seit 2003, die erste Übernahme war 2008.