BASF setzt auf Predictive Forecast

Auch den Top-Großkonzernen gelingt nicht immer alles: So ging es einige Jahre auch BASF in ihrem Finanz-Forecast. Die Zahlen der Prognosen und die Ist-Werte für Umsatz, Deckungsbeitrag und Ebit wichen über einen längeren Zeitraum deutlich voneinander ab. Gerade vor dem Hintergrund, dass schlechte Prognosen im schlimmsten Fall in Gewinnwarnungen münden können, war der Vorstand unzufrieden und wollte eine Veränderung. Und so stellte der Chemiekonzern seinen ganzen Planungsprozess im Controlling um.

Mittlerweise arbeitet das Konzerncontrolling mit einem Predictive Forecast. Der Fortschritt wurde belohnt: Der Internationale Controller Verein verlieh BASF in diesem Jahr den „Controlling Excellence Award“ für „vorbildliche Controllerarbeit“.