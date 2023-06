Cyberangriff auf Deutsche Leasing

Die Deutsche Leasing wurde von Cyberkriminellen angegriffen: „Aktuell können wir auf einen großen Teil unserer IT-Systeme und unserer Daten nicht zugreifen. Auch unser E-Mail-System ist vom Angriff betroffen“, schreibt das Bad Homburger Unternehmen auf der Homepage.

Am Samstagmorgen hatten die internen Sicherheitssysteme den Angriff entdeckt, wie das Unternehmen mitteilt. Daraufhin hat die Deutsche Leasing „umgehend reagiert und den Zugriff auf die Systeme abgeschaltet“, so wie es der Notfallplan vorsieht.

Tathergang und Folgen sind noch unbekannt

Um welche Art von Cyberangriff es sich handelt, ist bislang nicht bekannt. Seit dem Wochenende arbeite der Leasinganbieter mit externen IT-Sicherheitsberatern „unter Hochdruck“ daran, den Angriff zu analysieren und Spuren zu sichern. Man wolle schnellstmöglich die Details des Angriffs analysieren und die Systeme und Daten wieder zur Verfügung stellen. Auch die relevanten Ermittlungsbehörden seien eingebunden.

Damit reiht sich die Deutsche Leasing in eine große Gruppe von Unternehmen ein, die in letzter Zeit von Cyberkriminellen attackiert wurden. Nach einer Cyberattacke stand im März etwa bei SAF-Holland die Produktion still, und Continental untersucht seit Monaten, welche 40 Terabyte an Daten die Hackergruppe Lockbit im August 2022 gestohlen hat. Evotec und Rheinmetall hatten ebenfalls mit Attacken aus dem Cyberspace zu kämpfen.

Deutsche Leasing gehört zur Sparkassen-Gruppe

Die Deutsche Leasing begleitet mit mehr als 2800 Mitarbeitern Investitionsvorhaben im In- und Ausland, sie sieht sich als Asset-Finance-Partner für den deutschen Mittelstand. Die Leasing-Gesellschaft ist Teil der Sparkassen-Finanzgruppe: Alle Gesellschaftsanteile sind im Besitz von Sparkassen, die die Anteile direkt oder über Beteiligungsgesellschaften halten.