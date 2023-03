Cybersicherheit: Was CFOs über das Darknet wissen müssen

Waffen, Drogen und Trojaner – wer sich in die dunklen Tiefen des Internets wagt, dem eröffnet sich im Darknet eine unbekannte, bei genauerem Blick zugleich aber auch erschreckend vertraute Welt. Denn dort gibt es eigentlich alles, was von der „hellen Seite“ des Internets bekannt ist, von der sozialen Interaktion in Chatgruppen bis hin zum Online-Versandhandel – nur eben auch mit Produkten, die das Darknet zur ersten Anlaufstelle für Cyberkriminelle machen. Was CFOs dazu jetzt wissen sollten: Teil 1 unserer neuen Serie zum Thema Cybersicherheit.