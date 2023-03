So nutzen Unternehmen das Metaverse

Es ist 16 Uhr, das nächste Meeting steht an: ein Jour fixe des CFO mit den Controlling-Leitern aus den Auslandstöchtern in Paris und Madrid. Mit dabei sind auch zwei Kollegen, die direkt im Büro neben dem CFO am Standort Stuttgart sitzen. Es geht um die jüngste Entwicklung der Absatzzahlen des international aufgestellten Unternehmens. Soll sich der CFO mit seinen beiden Stuttgarter Kollegen in einen Konferenzraum setzen und die anderen beiden aus dem Ausland hinzuschalten? Soll er eine Telefon- oder Videokonferenz aus seinem Büro heraus führen? Nichts von alledem, denn das Treffen findet im Metaverse statt.

Der CFO setzt seine Virtual-Reality-Brille auf und taucht in eine andere, digitale Realität ab. Sah er vor seinem Fenster eben noch einen grauen und regnerischen Novembertag, blickt er nun in einen sonnendurchfluteten und freundlichen Konferenzraum. Die Kollegen sind schon da, allerdings nur virtuell, als Avatare. Die Gesichtszüge der Avatar-Kollegen sind ihm vertraut, die typische Mimik und Gestik, selbst ihr individueller Kleidungsstil.

Sein eigener Avatar begrüßt die Anwesenden, greift wie aus der Luft bunte Grafiken, fährt mit seinen Fingern über die schwebenden Balken einer Grafik mit KPIs des Unternehmens. Der Avatar des Pariser Kollegen hebt die Hand, um eine Frage zu stellen. In der echten Realität öffnet derweil der Assistent des CFO in Stuttgart vorsichtig die Bürotür, um seinem Chef etwas mitzuteilen – er sieht ihn in dem halbdunklen Zimmer allein am Schreibtisch sitzen, auf dem Kopf die etwas zu klobige Virtual-Reality-Brille, die Hände wild gestikulierend.

Unendliche Möglichkeiten im Metaverse?

Dieses Szenario klingt heute zwar noch nach Zukunftsmusik. Doch allzu lange dürfte es bis zu virtuellen Meetings dieser Art nicht mehr dauern, glauben einige. Metaverse, das ist die neue große (R)Evolution des Internets, sagen sie. Sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext: Freunde aus aller Welt zum Pokerspiel treffen, mit dem Arzt in der virtuellen Praxis ein vertrauliches Gespräch führen oder das Gespräch mit dem Kunden abhalten – das Metaverse werde zig neue Möglichkeiten eröffnen, so die Hoffnung.