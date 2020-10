Der BOG-Fonds bevorzugt Komplettübernahmen, will sich aber zumindest die Mehrheit an Unternehmen sichern. Auf Sanierungsfälle möchte der Fonds dabei offenbar nicht einlassen: „Wir werden in profitable Unternehmen investieren und über viele Jahre stabile Renditen erwirtschaften“, verspricht Weise den potentiellen Investoren des Geldtopfs. „Im Gegensatz zum klassischen Private Equity-Geschäft gibt es im BOG-Modell keinen Weiterverkauf", sagt Weise und verweist auf die langfristige Perspektive potentieller Geldgeber.



Derzeit befinde man sich in guten Gesprächen mit Versicherern, Banken und Pensionsfonds. Auch Automobilhersteller kämen als Investoren in Frage, wenn sie das Fortbestehen ihrer Zulieferer über den Geldtopf absichern wollen. Offen zeigte sich Weise auch für Gespräche mit der KfW-Bank oder die Landesförderbanken.