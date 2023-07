EZB-Umfrage: Banken straffen Kreditvergabe

Die deutschen Banken haben ihre Richtlinien bei der Kreditvergabe gestrafft, wie der aktuelle EZB Bank Lending Survey zeigt. Für diesen befragt die Bundesbank im Auftrag der EZB pro Quartal deutsche Banken zur Kreditvergabe. Insgesamt machten 33 repräsentativ ausgewählte Banken Angaben dazu, wie sich Kreditrichtlinien, -bedingungen und -nachfrage entwickelt haben.

Banken straffen Kreditrichtlinien

Die Gründe für die strengeren Richtlinien sehen die Banken in der gesunkenen Risikotoleranz und in den gestiegenen Kreditrisiken, insbesondere die Abschwächung der Konjunktur. Nichtsdestotrotz ist die Straffung weit geringer ausgefallen als in den vorherigen Quartalen. Und: Die Banken erwarten für das dritte Quartal auch keine weitere erhebliche Straffung.

Allerdings haben die Geldinstitute die Zügel je nach Branche unterschiedlich stark angezogen. Der Gewerbe- und Wohnimmobiliensektor musste die stärksten Straffungen hinnehmen, zeigt die Umfrage.

Klimawandel und Kreditvergabe

Erstmals wurde auch der Zusammenhang von Klimawandel und Kreditvergabe in der Umfrage abgefragt. Dabei zeigte sich, dass die Banken die Kreditrichtlinien bei „braunen“, also besonders CO2-intensiven Unternehmen ohne Transformationspläne am meisten gestrafft haben.

Gleichzeitig kurbelten die Auswirkungen des Klimawandels für sich genommen die Nachfrage der Unternehmen nach Krediten von deutschen Banken an. Auch für die kommenden zwölf Monate rechnen die Banken mit diesem Effekt.

