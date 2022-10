Energiekrise-Ticker: Rosneft verklagt Bund wegen Treuhandverwaltung

14.Oktober 2022

Rosneft verklagt Deutschland wegen Zwangsverwaltung

Der russische Ölkonzern Rosneft verklagt den Bund. Der Grund: Die Treuhandverwaltung der deutschen Rosneft-Töchter. Wie die „Börsen-Zeitung“ berichtete, habe Rosneft am Donnerstag gegen das Wirtschaftsministerium geklagt, die Klage wurde beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht. Dem Konzern zufolge lägen keine Voraussetzungen für eine Zwangsverwaltung vor.

Mitte September hatte die Bundesnetzagentur die Treuhandverwaltung der Deutschlandtöchter Rosneft Deutschland und RN Refining & Marketing übernommen. Die beiden Unternehmen halten Anteile an der brandenburgischen Raffinerie PCK sowie an den Raffinerien Miro und Bayernoil. Der Grund der Kontrollübernahme war die Sicherung der Ölversorgung sowie die ordnungsgemäße Fortführung der Geschäfte der Rosneft-Töchter.

10. Oktober 2022

Vier Banken besonders durch Energiekrise betroffen

Vier deutsche Banken sind einem Moody’s-Bericht zufolge überdurchschnittlich stark von der Energiekrise betroffen. Bei Commerzbank, BayernLB, Helaba und LBBW liege der Anteil an Krediten an Energie- und Versorgungsunternehmen über dem EU-Durchschnitt, so der Bericht.

Zudem setze die Finanzierung von Gewerbeimmobilien die deutschen Institute den sekundären Effekten der Energiekrise aus, heißt es weiter. Davon sind neben dem Gewerbeimmobilien-Finanzierer Aareal Bank auch die BayernLB, Helaba, LBBW, DZ Bank, Hamburg Commercial Bank und die Dekabank betroffen. Diese Institute weisen laut Moody’s einen Anteil an Gewerbeimmobilien in ihren Kreditbüchern auf, der über dem EU-Durchschnitt liege.

Die Commerzbank schätzt ihr Exposure an Unternehmenskunden, die von den volatilen Energiepreisen betroffen sind, auf 45 Milliarden Euro – das entspreche 9,3 Prozent des Gesamtportfolios der Bank.

Die Analysten von Moody’s gehen davon aus, dass BayernLB, Helaba und LBBW als große deutsche Landesbanken besser in der Lage sein werden, höhere Inputkosten an ihre Kunden weiterzugeben als kleinere Institute. Die hohe Risikovorsorge bei den drei Landesbanken biete außerdem einen Puffer für die verschlechterte Konjunktur.

30. September 2022

Energieunternehmen müssen Übergewinne abgeben

Energieunternehmen sollen einen Teil ihrer Krisengewinne an den Staat abgeben. Darauf haben sich die EU-Staaten geeinigt, wie die tschechische Ratspräsidentschaft heute mitteilte. Die Einnahmen sollen künftig bei 180 Euro pro Megawattstunde gedeckelt werden. Mit dem Überschuss sollen Entlastungen für Bürger finanziert werden.

Von dieser geplanten Maßnahme sind auch Unternehmen, die beispielsweise erneuerbare Energien produzieren, betroffen. Sie sollen eine Solidaritätsabgabe von mindestens 33 Prozent auf ihre Übergewinne zahlen. Das Geld soll zur Entlastung von Bürgern und Unternehmen dienen.

29. September 2022

WSF wird reaktiviert und neu ausgerichtet

Die Bundesregierung will den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) zur Abfederung der Folgen der Energiekrise reaktivieren. Zu diesem Zweck soll der WSF mit Kreditermächtigung in Höhe von 200 Milliarden Euro ausgestattet werden, teilte die Regierung heute mit.

Mit den Krediten sollen verschiedene Maßnahmen finanziert werden, darunter fallen die geplante Gaspreisbremse, die Strompreisbremse, weitere Stützungsmaßnahmen für wegen des Ukraine-Krieges in Schwierigkeiten geratene Unternehmen und Ersatzbeschaffungskosten für relevante Gasimporteure.

Zudem soll die sogenannte Gasumlage doch nicht kommen. Der Bund will stattdessen für besonders betroffene Unternehmen wie Sefe, Uniper und VNG „maßgeschneiderte Lösungen“ entwickelt. Das Energiekostendämpfungsprogramm und KMU-Programm gehen in diesen Maßnahmen auf, heißt es in der Mitteilung weiter.

21. September 2022

Bund beteiligt sich mit 99 Prozent an Uniper

Das gestern angekündigte Rettungspaket für Uniper ist in trockenen Tüchern. Uniper, Fortum und die Bundesregierungen hätten die Änderung des ursprünglichen Rettungspakets unterzeichnet, teilte Uniper mit. Demnach wird der Bund im Rahmen der Kapitalerhöhung über 8 Milliarden Euro Uniper-Aktien zu einem Preis von je 1,70 Euro zeichnen, was zu einer Uniper-Beteiligung des deutschen Staats in Höhe von 93 Prozent führen würde.

Zudem wird der Bund von Fortum gehaltene Uniper-Aktien zum gleichen Preis erwerben, womit die Beteiligung des Bundes bei rund 99 Prozent liegen wird. Der Kaufpreis der Fortum-Anteile beträgt 480 Millionen Euro, meldet das Bundeswirtschaftsministerium.

Zusätzlich soll die KfW Uniper Finanzmittel „entsprechend ihrem Liquiditätsbedarf“ zur Verfügung stellen, teilte der kriselnde Gaskonzern mit. Dies schließt die Ablösung eines von Fortum gewährten Kredits – bestehend aus einem Gesellschafterdarlehen in Höhe von 4 Milliarden und einer Garantielinie in Höhe von 4 Milliarden Euro – ein. „Der potenzielle Bedarf einer zusätzlichen Finanzierung wird im Wesentlichen davon abhängen, wann die Auszahlung der Gasumlage an Uniper erfolgen wird, die die Kosten für die Ersatzbeschaffung von Gas decken soll, und wie sich die Margining-Situation von Uniper – getrieben durch die Volatilität der Commodity-Märkte – weiter entwickeln wird“, erläuterte Uniper.

Die Stabilisierungsmaßnahmen stehen unter anderem unter dem Vorbehalt der Rücknahme der Klage von Uniper gegen die Niederlande im Zusammenhang mit dem Energiecharta-Vertrag sowie behördlicher Genehmigungen in verschiedenen Jurisdiktionen.

Ebenfalls Teil der Vereinbarung ist ein bis zum 31. Dezember 2026 zeitlich limitierte Recht von Fortum, ein erstes Angebot abgeben zu dürfen, falls Uniper sich entscheiden sollte, das schwedische Wasserkraft- oder das Kernenergie-Geschäft – oder Teile davon – zu veräußern.