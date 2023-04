Finanzierungen: Tui, Porsche, 50 Hertz

Tui-Kapitalerhöhung verläuft holprig

Tui hat eine weitere Kapitalerhöhung abgeschlossen und dabei einen Bruttoerlös von rund 1,8 Milliarden Euro erzielt. Doch die Transaktion verlief holprig: So übten nur rund 90,9 Prozent der Tui-Bestandsaktionäre ihr Bezugsrecht aus, was in etwa 299 der insgesamt 329 Millionen angebotenen Aktien entspricht.

Die übrigen 30 Millionen Anteilsscheine wurden in einer Privatplatzierung (Rump Placement) im Anschluss an Neuaktionäre, bei denen es sich um institutionelle Investoren handeln soll, verkauft. Das Grundkapital des Konzerns wächst durch die Kapitalerhöhung um rund 329 Millionen Euro auf knapp 507 Millionen Euro.

Die frischen Gelder sollen zum einen zur vollständigen Rückzahlung der staatlichen Hilfen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) verwendet werden. Die dafür vorgesehen Summe beläuft sich auf 750 Millionen Euro. Zum anderen plant der coronageplagte Reisekonzern damit KfW-Kreditlinien in Höhe von rund einer Milliarde Euro zurückbezahlen.

Es handelt sich bereits um die vierte Kapitalerhöhung von Tui seit dem Einstieg des deutschen Staats im Jahr 2021. Insgesamt beliefen sich die vom Bund für Tui bereitgestellten Mittel auf rund 4,3 Milliarden Euro.