Compleo-CFO Griesemann: „Mit dem Markt für E-Autos wachsen“

Der Ladesäulenhersteller spürt den Wachstumsschub am Markt für E-Mobilität bereits jetzt. Im ersten Halbjahr hat das Unternehmen seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum fast verdoppelt, wenn auch ausgehend von einem noch niedrigen Niveau: er lag bei 14,3 Millionen Euro, 2019 waren es im ersten Halbjahr nur 7,2 Millionen Euro, im Gesamtjahr etwas über 15 Millionen Euro. Laut Compleo waren zum 1. Januar in Deutschland knapp 240.000 E-Autos angemeldet. Das Unternehmen rechnet bis zum Jahr 2040 mit einem Anstieg auf etwa 36 Millionen solcher Fahrzeuge. An dem Aufschwung will Compleo partizipieren: „Wir werden mit dem Markt für E-Autos wachsen“, so der CFO.

Die Dortmunder sind aber natürlich längst nicht das einzige Unternehmen, das auf diesen Wachstumstrend spekuliert. In dem Markt mischen neben mittelständischen Unternehmen auch Großkonzerne wie ABB, Siemens oder Schneider Electric mit. Auch die Stromkonzerne sind zum Teil in dem Geschäft aktiv.

Compleo selbst hat in Deutschland rund 22.000 Ladepunkte ausgeliefert, im Ausland etwa 3.000. „Wir möchten damit punkten, dass wir ein Pure-Play-Anbieter sind, der zudem unabhängig ist“, sagt Griesemann. Zu den Kunden des Mittelständlers gehören namhafte Kunden wie Deutsche Post, Siemens, Telekom oder auch deutsche Automobilhersteller, die aber nicht namentlich bekannt sind. Zudem zählen über 150 Stadtwerke zu den Kunden.