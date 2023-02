2023 wird das Jahr der Weichenstellung für die deutsche Wirtschaft

Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt. Noch vor einem Jahr stand die deutsche Wirtschaft in den Startlöchern, um 2022 eine starke Erholung hinzulegen und Wachstumsmeister der Eurozone zu werden. Das Ende der Lockdowns war in Sicht, die Auftragsbücher in der Industrie prall gefüllt. Doch dann kam der Krieg in der Ukraine, mit dem sich die Welt, wie wir sie kannten, verändert hat.

Europa wurde nicht nur emotional und sicherheitspolitisch, sondern auch wirtschaftlich von den Auswirkungen des Kriegs getroffen – Deutschland ganz besonders, denn das erfolgreiche Geschäftsmodell fußte bislang auf dem Importieren günstiger Energie und dem Exportieren von Waren. Wie geht es nun weiter?