Insiderhandel? Bafin ermittelt nach Absturz der Curevac-Aktie

Im Zusammenhang mit dem Absturz der Curevac-Aktie in der vergangenen Woche ermittelt nun die Bafin. Die Bundesfinanzaufsicht prüft, ob es zu möglichen Fällen von Insiderhandel gekommen ist, bevor der Aktienkurs am Abend des 16. Juni in den USA und am Morgen des Folgetags dann auch in Deutschland um die Hälfte in die Tiefe stürzte. Curevac hatte enttäuschende Ergebnisse aus der laufenden Zulassungsstudie für den neuen Corona-Impfstoff bekanntgeben. Weil es in der Wirksamkeit den bestehenden Impfstoffen unterlegen zu sein scheint, wird bezweifelt, ob das Präparat nun überhaupt noch zugelassen werden kann.



Man schaue sich außergewöhnliche Kursbewegungen an und prüfe, ob Verdachtsmomente für Marktmissbrauch oder Marktmanipulation vorliegen würden, erklärte ein Bafin-Sprecher am heutigen Montag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Konkrete Angaben zu den Nachforschungen oder den Betroffenen machte er nicht. Zuvor hatte die „Rheinische Post“ von der eingeleiteten Verdachtsprüfung durch die Bafin berichtet und sich dabei auf Branchenkreise berufen.



Der Zeitung zufolge sollen neben Mitarbeitern von Curevac auch Beschäftigte des Kooperationspartners Bayer im Blick der Bafin stehen. Curevac selbst äußerte sich bisher nicht zu dem aufkommenden Insiderverdacht.