Mister Spex strebt an die Börse

Der Fielmann-Konkurrent hofft nun, von einigen Markttrends profitieren zu können und wirbt damit bei den Investoren. So wertet Mister Spex den Online-Anteil von 12,6 Prozent bei Korrektionsbrillen im europäischen Brillenmarkt als gering. Zudem wachse durch die Ausweitung der Bildschirmzeit und die steigende Nutzung digitaler Geräte die Zahl kurzsichtiger Menschen, was die Geschäfte ankurbeln soll.



CFO Dehnen gibt sich erwartungsgemäß selbstbewusst: „Durch den konsequenten Omnichannel-Ansatz ist es uns in den vergangenen Jahren gelungen, stets deutlich stärker zu wachsen als der vergleichbare Brillenmarkt“, wird er in der IPO-Mitteilung zitiert. „Unsere Profitabilität haben wir dabei kontinuierlich verbessert.“



Barclays, Berenberg und Jefferies fungieren bei dem Börsengang als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Bryan Garnier und Commerzbank wurden als weitere Joint Bookrunners und Quirin Privatbank als Co-Lead Manager mandatiert.



Jan.schuermann[at]finance-magazin.de