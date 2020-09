CFO-News: Hamburg Commercial Bank, Mister Spex, Juwi

Planänderung für Fabiola Fernandez Grund: Ursprünglich sollte die Finanzchefin des Dienstleisters Gegenbauer in den Vorstand von K+S einziehen und dort als Arbeitsdirektorin den Bereich IT sowie die Einheit Operations and Technical Excellence Center verantworten. Nun hat der Düngemittelhersteller bekanntgegeben, dass Fernandez Grund ihr bereits zugesagtes Mandat im nächsten Jahr nicht antreten wird. Als Grund führt K+S die Redimensionierung des Vorstands an, dem somit weiterhin CEO Burkhard Lohr, CFO Thorsten Boeckers und COO Mark Roberts angehören. Bis auf Weiteres soll kein weiteres Vorstandsmitglied eingestellt werden. Ein Nachfolger für Fernandez Grund steht noch nicht fest, so Gegenbauer.



CFO-Wechsel bei Forbo: Wie der Bodenbelägehersteller mitteilte, wird Andreas Jaeger neuer Finanzchef des Unternehmens. Er ersetzt den derzeitigen CFO Urs Uehlinger, der Forbo in den kommenden Monaten verlassen wird. Uehlinger will neue Herausforderungen außerhalb der Gruppe übernehmen. Jaeger wird seine Position am 1. Januar 2021 antreten. Der 48-jährige Schweizer war zuvor bei dem Sanitäranlagenhersteller Geberit als Corporate Controller tätig. Davor arbeitete er in verschiedenen Finanzfunktionen bei dem Baustoffhersteller Holcim.