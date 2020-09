Pro Sieben Sat.1 plant IPO der Online-Dating-Sparte

IPO-Pläne an der Isar: Das Medienhaus Pro Sieben Sat.1 will im übernächsten Jahr sein Online-Dating-Geschäft an die Börse bringen, danach aber weiterhin die Mehrheit behalten. Das sagte Vorstandssprecher und CFO Rainer Beaujean am heutigen Montag in einer Telefon Pressekonferenz.



Das neue Einhorn mit einem geschätzten Unternehmenswert von etwa 1,2 Milliarden Euro ist das Produkt einer Buy and Build-Strategie, die der MDax-Konzern gemeinsam mit dem US-Finanzinvestor General Atlantic verfolgt. Entstanden aus der Übernahme der Mutter von „Elite Partner“ und „Parship“, kaufte das gemeinsame Joint Venture Nucom im März für 500 Millionen US-Dollar den US-Anbieter The Meet Group. Die Amerikaner sind in Deutschland über das Singleportal Lovoo nur marginal präsent, unterhalten aber einige reichweitenstarke Dating-Apps in den Vereinigten Staaten.



Die drei Partnersucheplattformen fusionierten Pro Sieben und General Atlantic zur ParshipMeet Group. „Durch die Kombination dieser komplementären Unternehmen schaffen wir einen führenden globalen Player im Online-Dating-Markt“, freute sich damals Pro Sieben-Chef Beaujean. Es war eine der wenigen positiven Nachrichten, die der corona-gebeutelte Medienkonzern im bisherigen Jahresverlauf vermelden konnte.