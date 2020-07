SAP will Qualtrics an die Börse bringen

Überraschender Strategieschwenk bei SAP: Die Walldorfer wollen den Softwarehersteller Qualtrics in den USA an die Börse bringen. Dabei hatte SAP den Spezialisten für Marktforschungssoftware erst 2018 für 8 Milliarden US-Dollar übernommen. Es war und ist der teuerste M&A-Deal in der SAP-Firmengeschichte.



Künftig will sich der Dax-Konzern nun mit einer Mehrheitsbeteiligung begnügen. Es bestehe aber keine Absicht, diese „auszugliedern oder anderweitig zu veräußern“, teilte SAP am Sonntagabend mit. Gründer Ryan Smith beabsichtige, größter Einzelaktionär von Qualtrics zu werden. Er wollte das Unternehmen ursprünglich bereits vor zwei Jahren an die Börse bringen, doch dann kam die SAP-Offerte dazwischen.