Bondmarkt läuft inmitten der Corona-Krise auf Hochtouren

Die globale Krise durch den Coronavirus hat den Anleihemarkt auf eine harte Probe gestellt. Es war der schnellste Spread-Anstieg, den der europäische Markt für Investmentgrade-Anleihen (Corporates und Financial Institutions) je gesehen hat: Innerhalb von 19 Tagen haben sich die Spread-Level verdoppelt. Wie gravierend das ist, zeigt ein Vergleich von Analysten der Bank of America: In der Lehman-Krise dauerte es 45 Tage, bis sich die Spreads verdoppelt hatten.



„Wir befinden uns bei den Spreads sehr deutlich im dreistelligen Bereich – auch für Unternehmen mit starkem Investmentgrade-Rating“, kommentiert Paula Weißhuber, Leiterin des DCM-Geschäfts in Deutschland bei der Bank of America. Auch bei den Neuemissionsprämien ist der Anstieg signifikant: Die Spreads liegen deutlich im zweistelligen Bereich. „Bei einzelnen Transaktionen sehen wir inzwischen allerdings auch schon wieder geringere Neuemissionsprämien“, beobachtet die Expertin.