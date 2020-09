Dammbruch am Schuldscheinmarkt?

Zu Jahresbeginn haben die Investoren vor allem Papiere aus dem Automobilsektor verkauft, erzählt Riedel: „Manche Sparkassen und Volksbanken haben erkannt, dass sie ihr Schuldscheinportfolio aktiver managen und branchenseitig diversifizieren müssen. Corona hat den Drang nach Diversifizierung dann nochmals verstärkt.“



Seit dem Frühjahr geht es nun rund, die Preise vieler Schuldscheine sind in Bewegung geraten. Dies wiederum sorgt bei zusätzlichen Volksbanken und Sparkassen und semi-professionellen Investoren für Nervosität, und so gewinnt der Handel an Dynamik.



Trotzdem erlebt Riedel die Schuldscheinhalter unverändert als sehr heterogene Gruppe, auch was den Grad ihrer Beschäftigung mit dem eigenen Portfolio angeht: „Viele Verkäufer reagieren nach wie vor erst dann, wenn Presseberichte auf Probleme bei einem ihrer Schuldschein-Investments hindeuten.“ Dabei haben gerade viele Sparkassen – auch dank ihrer engen Beziehungen zu den Landesbanken, die das Emissionsgeschäft dominieren – gemessen an ihrer Größe ein recht großes Schuldschein-Exposure.