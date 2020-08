Wie viel sollte ein CRO verdienen?

„Gerade in der Funktion als Geschäftsführer gehen CROs Haftungsrisiken ein“, sagt Jens Zimmermann, Managing Partner bei Meritus Business Advisors – und das gelte auch für die Auswirkungen von Maßnahmen, die bereits vor ihrer Zeit beschlossen wurden. Alternativ können die Restrukturierer mit einer Generalvollmacht agieren und dadurch das Risiko einer Organhaftung verringern.



Die Vorstellungen zum angemessenen Tagessatz eines CROs sind dabei breit gestreut, so das Ergebnis der Befragung: Bereinigt um Extremwerte liegt der Mittelwert über alle Befragten hinweg im Durchschnitt bei 2.600 Euro pro Tag, zuzüglich Nebenkosten. Vergleicht man die Antworten einzelner Stakeholder-Gruppen auf die Frage, was ein CRO kosten darf, ergeben sich deutliche Unterschiede: Die Gruppe der Geschäftsführer und Manager sie die Restrukturierer dabei bei 4.000 Euro Tagessatz, während sich die CROs selbst mit 2.800 Euro nah am Mittelwert verorten. Auch Berater (2.900 Euro) und Gläubiger (2.700 Euro) liegen mit ihren Einschätzungen in einem ähnlichen Bereich.