Gestern am Spätnachmittag kam die Eilmeldung: Jan Marsalek meldet sich im Fall Wirecard zu Wort! Ein Paukenschlag, schließlich ist der ehemalige Wirecard-Vorstand ein Hauptverdächtiger in dem Betrugsfall um verschwundene 1,9 Milliarden Euro. Es handelt sich um den schlimmsten Bilanzkandal in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Laut Reuters hatte sich der Anwalt von Marsalek sogar schon vor einigen Wochen mit dem Schreiben an das Gericht gewandt. Jetzt erst haben Medien darüber berichtet.

Zur Erinnerung: Marsalek gilt als einer der Strippenzieher des größten Bilanzskandals der deutschen Nachkriegsgeschichte. Der Ex-Vorstand verschwand am Abend des 19. Juni 2020. Bekannt ist, dass er sich damals mit einem Flugzeug vom österreichischen Kleinflughafen Bad Vöslau in Richtung Minsk (Belarus) aufmachte. Zu diesem Zeitpunkt stand Marsalek schon unter dringendem Tatverdacht. Die Staatsanwaltschaft München beantragte allerdings erst am Morgen des 22. Juni einen Haftbefehl. Am 25. Juni meldet Wirecard Insolvenz an.

Seither gab es kein öffentliches Lebenszeichen. Marsalek soll Berichten zufolge in einem vom russischen Geheimdienst FSB zur Verfügung gestellten Versteck in Moskau wohnen. Vor Ostern hatte sich die Staatsanwaltschaft München an die russische Regierung gewandt und Marsaleks Auslieferung beantragt.

Jan Marsalek: wie Kai aus der Kiste

Das plötzliche Wiederauftauchen Marsaleks nach drei Jahren wirft nun zahlreiche Fragen auf. Ist das Schreiben überhaupt echt? Immerhin das scheint der Fall zu sein. Anwalt Frank Eckstein bestätigte gegenüber der „Wirtschaftswoche“, dass das Schreiben von Marsalek stamme und im Auftrag seines Mandanten an das Landesgericht München I zum derzeit laufenden Verfahren versandt wurde. Eckstein, ein renommierter, durchaus streitbarer Anwalt aus München, vertritt Marsalek bereits seit 2020. Das Schreiben soll laut „Bild“-Zeitung einen Umfang von acht Seiten haben. Auf eine Anfrage von FINANCE hat Eckstein bislang nicht reagiert.

Doch was schreibt Marsalek? Nach Informationen der „Wirtschaftswoche“ geht Marsalek in dem Brief nicht auf die gegen ihn erhobenen Vorwürfe ein. Allerdings hat er sich wohl zum Drittpartnergeschäft (Third Party Acquirer, kurz TPA) des Unternehmens geäußert und soll zu verstehen gegeben haben, dass dieses sehr wohl existiert habe. Marsalek war für das Drittpartnergeschäft in Asien verantwortlich.

Auch der Zeitpunkt ist interessant, da der Wirecard-Prozess gegen den ehemaligen CEO Markus Braun in eine entscheidende Phase geht. Marsalek scheint seinem langjährigen Weggefährten in dessen Argumentation zur Seite springen zu wollen, es habe das Geschäft mit dritten Parteien wirklich gegeben, heißt es dem Vernehmen nach in dem Schreiben.

Jan Marsalek wird von Interpol gesucht. Foto: Interpol

Was sagt Jan Marsalek?

Daran, ob das Drittpartnergeschäft überhaupt existiert hat, bestehen jedoch massive Zweifel, die zuletzt Wirecards Insolvenzverwalter Michael Jaffé geäußert hatte. Wirecard soll nach eigener Darstellung Provisionen dafür bekommen haben, Geschäft an dritte Parteien vermittelt zu haben. Doch die Geldflüsse konnten nie festgestellt werden – und das vermeintlich milliardenschwere Guthaben auf den Treuhandkonten wurde bislang auch nicht gefunden. Diese waren letztlich die Auslöser für die Insolvenz von Wirecard.

Anders argumentiert Markus Braun vertreten von seinem Anwalt Alfred Dierlamm. Er behauptet, es habe das Drittpartnergeschäft gegeben. Die erzielten Erträge seien veruntreut worden, ohne dass Braun etwas davon gewusst habe. Braun stellt es dar, als sei er Opfer einer kriminellen Bande um den flüchtigen Ex-Vorstand Jan Marsalek und Oliver Bellenhaus, früherer Dubai-Statthalter von Wirecard, geworden. Beide hätten das Geld über ein komplexes Netz von Schattenfirmen hinter seinem Rücken beiseitegeschafft.

Laut „Wirtschaftswoche“ belastet Marsalek in seinem Schreiben vor allem Oliver Bellenhaus. Ihm wirft er vor, mehrmals gelogen zu haben. Bellenhaus hatte als Kronzeuge den ihm vorgeworfenen Betrug zugegeben und seine ehemaligen Kollegen Braun und den mitangeklagten früheren Chefbuchhalter Stephan von Erffa schwer belastet.

Handelt es sich mit der Zusendung des Briefs womöglich um einen Schritt, um den Kronzeugen Bellenhaus zu be- und Markus Braun zu entlasten? Das jedenfalls vermutet Fabio De Masi (parteilos), der Teil des Wirecard-Untersuchungsausschusses im Bundestag war, gegenüber FINANCE: „Da Herr Marsalek sich abgesetzt hat, ist es für ihn derzeit gefahrlos den Kronzeugen der Staatsanwaltschaft zu belasten und Herrn Braun zur Seite zu springen“, so der Ex-Politiker.

Für die Beteiligten geht es um sehr viel

Klar ist, dass es für die angeklagten Wirecard-Manager um sehr viel geht. Markus Braun, Oliver Bellenhaus und Stephan von Erffa sind Angeklagte im Wirecard-Prozess. Bei einem Schuldspruch drohen Braun bis zu 15 Jahre Haft.

Marsalek wird im aktuellen Prozess hingegen bislang „nur“ als Beschuldigter aufgeführt, eine Anklage gegen ihn gibt es nicht. Nach deutschem Recht darf er nicht in Abwesenheit verurteilt werden. Marsalek werden mindestens 15 Straftaten vorgeworfen. Dazu gehören Bilanzfälschung, Manipulation des Aktienkurses von Wirecard, schwerwiegende Veruntreuung von Wirecard-Vermögen und mindestens sechs Fälle des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs. Er wird von Interpol gesucht.

Was bedeutet Marsaleks Schreiben für den Prozess?

Wie betrifft das Schreiben des Österreichers nun den Prozess? Laut Informationen des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ beantragte Brauns Verteidiger am heutigen Mittwoch, dem 19. Juli, eine Lesung des Marsalek-Schreibens, was der Vorsitzende Richter Markus Födisch vorläufig ablehnte. Dem Bericht zufolge mündete diese Frage in minutenlangen, heftigen Wortgefechten zwischen den Verteidigern, dem Richter und Staatsanwältin Inga Lemmers, worauf Födisch die Sitzung unterbrach und mit den übrigen Richtern den Saal verließ. Richter Födisch erklärte, er werde Brauns Anwälten im späteren Tagesverlauf das Wort für einen Beweisantrag erteilen.

Direkte Auswirkungen auf den Prozess scheint das Schreiben nicht zu haben. Es wird vermutlich kurz erwähnt, könnte auch bei Verteidigern und Angeklagten aufgegriffen werden. Mehr nicht.

Offene Flanken der Staatsanwaltschaft?

Das Manöver Marsaleks kommt für die Staatsanwalt dennoch ungünstig, denn sie hat offene Flanken, glaubt Ex-Untersucher Fabio De Masi. „Dieselbe Staatsanwaltschaft, die nun die Anklage führt, hat Herrn Marsalek auch aus Deutschland unbehelligt mit Hilfe österreichischer Agenten ausreisen lassen und den Haftbefehl verzögert, obwohl sie bereits seit mehreren Tagen wusste, dass 1,9 Milliarden Euro in seinem Verantwortungsbereich fehlen und eine Razzia in seiner Wohnung stattgefunden hatte.“

Es wird deshalb sehr interessant sein, wie sich der Prozess weiterentwickelt. De Masi hofft jedoch, dass der Brief den Verlauf des Prozesses nicht zu sehr beeinflusst. „Schließlich ist Marsalek ein Milliardenbetrüger, der immer wieder nachweislich gegenüber der Staatsanwaltschaft gelogen hat.“