Droht den Stadtwerken ein finanzieller Blackout?

Die Energiekrise hat die Stadtwerke in den vergangenen Monaten mit voller Wucht getroffen. In diesem Zusammenhang wird immer wieder vor einem „Lehman-Moment“ bei Stadtwerken und Energieversorgern gewarnt. Massenhafte Pleiten der Stadtwerke wären dramatisch: Die Versorgungssicherheit von Privat- und Gewerbekunden wäre gefährdet, was wiederum eine wirtschaftliche und soziale Abwärtsspirale in Gang setzen könnte – genau das befürchten einige Beobachter. So ist die finanzielle Lage bei den Stadtwerken.