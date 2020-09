Doppelseitige Treuhand: Vertrauen ist alles

Diese drei Kernanliegen machen die doppelseitige Treuhand zu einem gern genutzten Instrument, um beispielsweise Sanierungen, Refinanzierungen oder M&A-Transaktionen umzusetzen und zu begleiten. Häufig bestehen Finanzierer auf das Instrument: Aufgrund der Befriedungs-, Restrukturierungs- und Sicherungsfunktion sehen sie eine doppelseitige Treuhand oft als Voraussetzung für eine weitere Begleitung des Kreditengagements.



Gleichwohl ist die doppelseitige Treuhand keine Zauberformel, die alle Herausforderungen von allein verschwinden lässt. Vielmehr müssen alle Beteiligten von Anfang an mögliche Stolpersteine im Auge behalten – insbesondere in rechtlicher und steuerrechtlicher Hinsicht: So gibt es zahlreiche Formvorschriften, die eingehalten werden müssen.