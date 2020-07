Konzerntöchter restrukturieren: Die heikle Mission

Sinkende Konsumfreude, kriselnde Abnehmer: Die Krise durch das Coronavirus führt in vielen Bereichen zu Überkapazitäten. „Im Autosektor gab es bereits im vergangenen Jahr viele Unternehmen, die Standorte und Werke auf den Prüfstand gestellt haben. Die Coronakrise verstärkt dieses Problem nun und weitet es auf nahezu alle Branchen aus“, beobachtet Jörg Schumacher, Partner der Unternehmensberatung Haselhorst Associates.

Er vermutet, dass nun viele Konzerne unprofitable Standorte genau unter die Lupe nehmen werden. Die Herausforderung dabei: „Für Mehrheitsbeteiligungen, die auch in die Management- und Organisationsstruktur der Mutter integriert sind, greift in der Regel eine Konzernhaftung“, mahnt Schumacher, der in der Vergangenheit unter anderem Standortrestrukturierungen bei Tochterunternehmen von Siemens und ThyssenKrupp begleitet hat. Würde die Tochter zahlungsunfähig, könnten die Kunden ihre Forderungen an die Mutter durchreichen, und diese müsste das Geld für ausstehende Verpflichtungen nachschießen.