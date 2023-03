Rettung in letzter Sekunde für Varta? Der strauchelnde Batteriehersteller hat erfolgreich eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Insgesamt gab das Unternehmen 2,22 Millionen neue Aktien aus und erlöste damit rund 51 Millionen Euro brutto. Die Aktien wurden zu einem Preis von 22,85 Euro pro Aktie und damit zu einem Discount von 4 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs von Montag ausgegeben, teilte Varta am gestrigen Dienstagabend mit. Das bedeutet, dass die Banken das am Montag vorgestellte Restrukturierungskonzept abgesegnet haben.

„Der Abschluss der Kapitalerhöhung zeigt, dass Varta auf einem guten Weg in Richtung finanzieller und operativer Stabilität ist. Besonders die Unterstützung unseres Hauptaktionärs, der Montana Tech Components, unterstreicht das Vertrauen in die Wachstumsperspektiven unseres Unternehmens“, sagt Markus Hackstein, Vartas Vorstandsvorsitzender. Doch ganz so rosig, wie CEO Hackstein Vartas Welt darstellt, ist sie nicht.