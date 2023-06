Wie Ex-Investmentbanker CO2-Vermeidungsprojekte revolutionieren wollen

Es ist ein Henne-Ei-Problem: Einerseits fehlen mindestens 600 Milliarden US-Dollar pro Jahr an Investitionen in Klimaschutzprojekte, um das 1,5-Grad-Erwärmungsziel noch in Reichweite zu halten, andererseits ist der Markt für CO2-Vermeidungsprojekte so ineffizient, dass viele Unternehmen, Banken und Investoren sich mit den Programmen schwertun.

Dies will eine Gruppe von Ex-Investmentbankern um Ebrahim Attarzadeh, den Ex-Europachef von Stifel, nun ändern, indem sie eine neuartige CO2-Investmentplattform namens Callirius startet. „Dem freiwilligen CO2-Markt fehlt es an Qualität, Transparenz und Effizienz. Viel Geld ist in Niedrigqualität-Projekte zur CO2-Vermeidung geflossen, die dann ihre versprochenen CO2-Senkwerte nicht erreicht haben. Wir wollen das besser machen“, verspricht der Callirius-Gründer im FINANCE-TV-Gespräch.

Konkret will Callirius weltweit die besten Projekte identifizieren und sie im Stil eines Robo Advisors Unternehmen, Asset-Managern und Finanzinvestoren zur Verfügung stellen, um klimafreundlicher zu werden und sich gleichzeitig auch noch gegen steigende CO2-Zertifikatspreise abzusichern. Wie das Projekt funktioniert und warum Unternehmen, die in zehn Jahren Net Zero arbeiten wollen, nicht so lange warten sollten, um ihr Portfolio an CO2-Zertifikaten und -Vermeidungsprojekten aufzubauen, berichtet Attarzadeh bei FINANCE-TV.