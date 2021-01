Commerzbank wollte Kreditvergabe an Wirecard beenden

Der Wirecard-Ausschuss im Deutschen Bundestag hat wieder getagt. Neben dem ehemaligen Commerzbank-Chef Martin Zielke waren als Zeugen auch Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Klaus Michalak (Vorsitzender der Geschäftsführung der KfW IPEX Bank), Wolfgang Fink (Goldman Sachs) sowie Marcus Kramer (Chief Risk Officer LB Bayern) und Markus Chromik (Risikovorstand der Commerzbank) geladen. Sie werden derzeit persönlich vernommen.



Eine Ausnahme ist Rainer Neske. Der Vorstandsvorsitzender der LBBW sollte ebenfalls seine Aufwartung in Berlin machen, wird jetzt aber schriftlich befragt. Die gestrige Befragung dauerte bis tief in die Nacht und wird am heutigen Freitag fortgesetzt.