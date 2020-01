Condor wird polnisch

Milczarski stellte in Aussicht, dass LOT Condor „schon in den kommenden Monaten“ zehn Langstreckenflugzeuge zur Verfügung stellen könne. Zudem will er für Condor 20 neue Jets ordern. So will er in nur zwei bis drei Jahren die komplette Condor-Langstreckenflotte erneuert haben. Bei der eigenen Langstreckenflotte setzt LOT auf die Boeing 787 Dreamliner, die 20 Prozent weniger Treibstoff verbraucht als ältere Modelle.