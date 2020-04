Welche CFOs in der Coronakrise auf Gehalt verzichten

Bei Daimler in Stuttgart werden Vorstand und Aufsichtsrat für neun Monate auf 20 Prozent ihrer festen Vergütung verzichten. Beim Dortmunder Halbleiterhersteller Elmos Semiconductor verzichten Vorstand und leitende Mitarbeiter freiwillig auf 10 Prozent ihrer jeweiligen Monatsgehälter. Gleiches gilt für den Vorstand und Führungskräfte bei ZF Friedrichshafen, die für die Dauer der Kurzarbeitsphase je nach Managementposition freiwillig auf bis zu 10 Prozent ihres fixen Monatsgehalts verzichten wollen.



Auch bei Continental streicht sich der Vorstand symbolisch ein Zehntel des Aprilgehalts. Beim Konkurrenten Bosch will man Gehaltsverzicht durch unbezahlten Urlaub üben. An den von Kurzarbeit betroffenen Standorten sollen Führungskräfte wie auch der gesamte Führungskreis um CEO Volkmar Denner und seinen Vize, CFO Stefan Asenkerschbaumer, dies umsetzen.



Ein außergewöhnlicher Beitrag kommt von dem Chef des Ulmer Schmierstoffproduzenten Liqui Moly: Mitte März zahlte Ernst Prost zunächst jedem seiner Mitarbeiter eine Corona-Krisenprämie von 1.000 Euro. Ende des Monats kündigte er dann in einem Brief an die Mitarbeiter an, dass er bis auf weiteres komplett auf seine monatlichen Bezüge verzichten und „niemanden kündigen und auch keine Kurzarbeit anmelden“ wolle. Nun legt der Manager noch einen drauf und kündigte am vergangenen Wochenende nochmals 500 Euro „Erschwerniszulage“ als „Nachschlag“ zu dem bereits erhaltenen „Corona-Trostpflaster“ an – und dies brutto für netto.



