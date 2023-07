Es ist das Ende einer Ära innerhalb der LBBW: Nach zwölf Jahren an der Spitze des Unternehmenskundengeschäfts legt Karl Manfred Lochner sein Amt als Vorstandsmitglied der LBBW zum Jahresende nieder. Er will sich ab 2024 sowohl „auf diverse Mandate in Aufsichtsräten namhafter Unternehmen als auch persönliche Interessen fokussieren“, teilte die Bank am Montagnachmittag mit. Für Lochner übernimmt ab Januar 2024 Joachim Erdle, der bisher als Bereichsvorstand das Corporate-Finance- Geschäft der LBBW verantwortet. Diese Personalie hat der Aufsichtsrat der Bank am Montag beschlossen.

Zu Lochners aktuellen Mandaten zählen etwa die Mitgliedschaften in den Aufsichtsräten der BWK Unternehmensbeteiligungsgesellschaft, der AVAG Holding, der Herrenknecht AG und der Bregenzer Hypo Vorarlberg Bank. Weiterhin ist er Beiratsmitglied der Real State DekaBank Deutsche Girozentrale und der Deutschen Bundesbank BW sowie Vorsitzender des Firmenkundenausschusses im Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands. Darüber hinaus verbringt Lochner seine Zeit offenbar gerne in den Bergen, denn er besitzt einen Trainerschein für alpines Klettern und war lange bei der Bergwacht.

Der LBBW-Vorstandsvorsitzende Rainer Neske und der Aufsichtsratschef Christian Brand dankten Lochner. „Mit Karl Manfred Lochner verlässt ein sehr geschätzter und versierter Banker das Unternehmen, dessen Erfolg er maßgeblich mitgestaltet hat“, würdigt Brand seinen scheidenden Firmenkundenchef.

Unter Karl Manfred Lochner ist das Geschäft gewachsen

Mit dessen Weggang endet eine Ära im Unternehmenskundengeschäft der Bank, die im Jahr 2012 begann, als Lochner von der deutschen Unicredit-Tochter Hypovereinsbank in den Vorstand der Landesbank wechselte. Nahezu 25 Jahre hatte er bei der Unicredit verbracht, zuletzt als Managing Director. Davor war er fünf Jahre lang als Banker bei einer Sparkasse in der ländlichen Oberpfalz tätig.

Bei der LBBW setzte Lochner die Segel in Richtung Wachstum und erreichte dieses Ziel. Im FINANCE-Banken-Survey 2022 konnte die LBBW in nahezu allen Kategorien Zugewinne verzeichnen und belegte im Ranking der führenden Banken im deutschen Firmenkundengeschäft im Jahr 2022 erstmals den dritten Platz.

Mit 53 Prozent nennt mehr als jeder zweite befragte Finanzentscheider die LBBW als Hausbank. Die Schwaben waren im vergangenen Jahrzehnt in fast allen Bereichen aktiv, sei es in der klassischen Unternehmensfinanzierung, im Corporate-Geschäft oder in der M&A-Beratung. Vorher kaum aktiv in diesem Segment, hatte die Bank 2021 ihren Plan angekündigt, in Konkurrenz zu den führenden M&A-Beratungen treten zu wollen.

Joachim Erdle kennt Lochners Arbeit

Auch Lochners Nachfolger kennt die Landesbank gut. Erdle startete bei einem Vorgängerinstitut der LBBW ins Berufsleben, bevor er sich bei der Société Générale als Managing Director um Unternehmenskredite und Akquisitionsfinanzierungen kümmerte. Im Jahr 2008 kehrte er als Geschäftsführer der Süd-Beteiligungen GmbH in den LBBW-Konzern zurück. Dort übernahm er 2013 den Bereich Corporate Finance und stieg 2021 zum Bereichsvorstand des Segments auf.

Erdle hat in den vergangenen zwölf Jahren eng mit Lochner zusammengearbeitet, der ihn in den kommenden sechs Monaten in seine künftige Position einarbeiten soll. Unter Erdles bisherige Verantwortung fallen das Schuldscheingeschäft, in dem die LBBW sich als Marktführer sieht, oder die Konsortialfinanzierung. Weiterhin hat er die M&A-Beratung neu aufgestellt und ein Expertenteam für ESG-Beratung aufgebaut.

Umbau im Corporate Finance

Wer Erdles Position als Bereichsvorstand Corporate Finance übernimmt, steht noch nicht fest. Dort gab es in den letzten Monaten einige Bewegungen: Enrico Miketta verantwortet den Bereich seit Februar. Unter seiner Leitung wurden die Finanzierungseinheiten, die sich bisher auf zwei Abteilungen verteilten, in einem neuen Bereich Corporate Finance Origination zusammengeführt. Miketta hat zuvor die Abteilung Corporate Finance Spezial verantwortet.

An Miketta berichten seit dem 1. Juli auch die beiden neuen Abteilungsleiter Karsten Groß und Marcus Offenhuber. Groß leitet künftig die Abteilung Corporate Loans & Acquisition Finance. Er gehört seit dem Jahr 2013 der LBBW an und hat zuvor die Gruppe Corporate Loans verantwortet. Offenhuber hingegen kümmert sich um Debt Capital Markets & Securitization. Er hat zuletzt die Verantwortung für ein DCM-Team der Intesa im DACH-Raum getragen. Davor war unter anderem im Investment Banking der Raiffeisenbank und Head of Corporate DCM Germany & Austria bei Merrill Lynch.