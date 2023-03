Kurz nach den Bankenbeben in den USA und der Schweiz, in dessen Folge die beiden regionalen Konkurrenten UBS und Credit Suisse zu einer Riesenbank fusioniert sind, gibt es Neuigkeiten von der Bank of America (BofA). Deren Country Executive für die Schweiz Manuel Ebner verlässt die Bank im Juni und verabschiedet sich in den Ruhestand. Ebner war im November 2010 zur BofA gekommen und spielte eine zentrale Rolle bei der Stärkung des Schweizer Geschäfts der Bank. Sein Ausscheiden führt zu mehreren personellen Veränderungen bei der Bank of America, wie aus einem internen Memo hervorgeht, das FINANCE vorliegt.

Thorsten Pauli folgt auf Manuel Ebner

Thorsten Pauli, derzeit Leiter Equity Capital Markets (ECM) für Deutschland, Österreich und die Schweiz, folgt auf Ebner und übernimmt zusätzlich die Rolle des Country Executives für die Schweiz.

In der neuen Funktion wird Pauli wie bisher an James Palmer, Leiter des Bereichs EMEA ECM, sowie als Country Manager zusätzlich an Armin von Falkenhayn, Country Executive für Deutschland und Leiter des Segments Corporate & Investment Banking im deutschsprachigen Raum, berichten.

Markus Meier wird ECM-Chef für Deutschland

Befördert wird zudem Markus Meier: Der Banker, der bereits seit 2007 bei der BofA arbeitet, steigt zum Leiter für das deutsche ECM-Geschäft auf. Er soll in dieser Position künftig die Kundenbetreuung im gesamten EMEA-ECM-Geschäft verantworten. Von Frankfurt aus wird er weiterhin an Pauli berichten und zusätzlich an Armin von Falkenhayn.

Mehr Arbeit dürfte laut der internen Mitteilung auch auf den Leiter des Corporate-Geschäfts Kristijan Krstic zukommen. Er übernimmt zusätzlich zu seiner derzeitigen Funktion und vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Genehmigung die Leitung des Deutschlandgeschäfts der Bank of America in Frankfurt.

Als Head of Corporate Banking für Deutschland, Österreich und die Schweiz wird er wie bisher an Michael Coppock berichten, in seiner Funktion als Branch Manager an Europachef Fernando Vicario sowie an Armin von Falkenhayn aus regionaler Sicht.

Eine neue Leiterin bekommt auch die BofA-Niederlassung in Zürich: Brooke Wachtel steigt zur Branch Managerin auf und behält zugleich ihre Rolle als Leiterin des Corporate-Banking-Geschäfts für die Schweiz. Sie wird an Krstic, an Vicario in ihrer Funktion als Niederlassungsleiterin und an Pauli aus regionaler Sicht berichten.