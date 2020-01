Banken verbrennen Geld im Corporate Banking

Damit nehme der Verdrängungswettbewerb im Corporate-Banking in Deutschland „bedrohliche Züge“ an. „Um ihre Marktpositionen aggressiv auszubauen, nehmen die Banken immer niedrigere Margen in Kauf. Nun ist die Branche an einem Punkt angekommen, an dem sie Geld zu verbrennen beginnt“, analysiert Bain-Partner Christian Graf.