Berenberg verliert Investmentbankerin an BNP Paribas

Die BNP Paribas holt Silke Krüger von der Berenberg Bank und stärkt damit personell das Firmenkundengeschäft. Wie die französische Großbank bekanntgab, wird Krüger von der Hamburger Privatbank nach Frankfurt am Main wechseln, um die Leitung des neu geschaffenen Teams Large & Midcap Corporate Advisory zu übernehmen. Mit der neuen Abteilung will die Bank ihr Beratungsgeschäft im Investmentbanking stärken. Der besondere Fokus liegt auf den Themen M&A und Equity Capital Markets, wo die Franzosen für ihr Deutschlandgeschäft offenbar noch Nachholbedarf sehen.



Dass sie dafür ausgerechnet bei der Berenberg Bank personell fündig werden, ist kein Zufall – die Hamburger Privatbank hat sich in den vergangenen zehn Jahren zu einem der Triebkräfte in dieser Nische des Investmentbankings entwickelt.



Krüger arbeitete über 14 Jahre für die Berenberg Bank und hatte dort unterschiedliche Positionen inne. Zuletzt war sie Co-Head Investment Banking Continental Europe und Head of Corporate Relationship Management. Sie berichtete an den Leiter des kontinentaleuropäischen Investmentbankings Fabian de Smet.