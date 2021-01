Commerzbank schreibt 1,5 Milliarden Euro Goodwill ab

Im Krisenjahr 2020 kommt es für die Commerzbank noch schlimmer als gedacht: Weil die Bank mit mehr faulen Krediten rechnet, erhöht sie die Risikovorsorge auf „mindestens“ 1,7 Milliarden Euro. Im Herbst prognostizierte der MDax-Konzern für 2020 noch ein Kreditausfallrisiko von 1,3 bis 1,5 Milliarden Euro.

Zusätzlich kündigte die Commerzbank an, den bestehenden Goodwill in Höhe von 1,5 Milliarden Euro komplett abzuschreiben. Das betrifft von der Dresdner Bank übernommene Geschäfte und die polnische MBank. Als Grund für die Abschreibung der Firmenwerte nennt die Bank schlechtere Marktparameter sowie das Zinsniveau in der Eurozone. Letzteres ist gleichwohl seit geraumer Zeit extrem niedrig.