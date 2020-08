Commerzbank schreibt fast 200 Millionen auf Wirecard ab

Der Wirecard-Skandal fordert ein weiteres Opfer: Wie die Commerzbank heute bei der Vorlage ihrer Zahlen für das zweite Quartal bekanntgab, musste die Bank 175 Millionen Euro auf ein Einzelkreditengagement abschreiben. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge handelt es sich dabei um einen milliardenschweren Konsortialkredit des insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard.



Wie das „Handelsblatt“ berichtet, führte die Commerzbank ein Konsortium an, das dem Dax-Konzern eine revolvierende Kreditlinie in Höhe von 1,75 Milliarden Euro bereitgestellt hat. Die Commerzbank soll davon 200 Millionen Euro auf die eigene Bilanz genommen haben. Die Bank wollte diese Informationen auf Nachfrage nicht kommentieren.



Die Commerzbank ist aber nicht die einzige Bank, der Abschreibungen aus dem Wirecard-Kredit drohen. Dem „Handelsblatt“ zufolge wurde das Konsortium von vier Banken angeführt: Neben der Commerzbank waren auch die LBBW sowie die beiden niederländischen Großbanken ABN Amro und ING engagiert. Alle vier Banken hätten jeweils 200 Millionen Euro an Krediten bereitgestellt, heißt es in dem Bericht. Ebenfalls an der Kreditlinie beteiligt seien demnach die DZ Bank, die 120 Millionen Euro im Feuer habe. Der Anteil der Deutschen Bank sei mit 80 Millionen Euro deutlich kleiner.