Neuer Coba-Chef Manfred Knof kündigt weitere Restrukturierung an

Neue Zuständigkeiten für das Top-Management und eine noch tiefgreifendere Restrukturierung: Der als externer Sanierer von der Deutschen Bank gekommene neue Commerzbank-Chef Manfred Knof lässt gleich zu Beginn seiner Amtszeit die Mitarbeiter des Geldhauses wissen, dass die Zeiten noch härter werden.



„Das wird kein bequemer Weg sein, und ohne Zweifel wird die Transformation, die wir brauchen, auch mit noch mehr harten Entscheidungen und weiteren Restrukturierungsmaßnahmen verbunden sein“, ließ Knof in einem Brief an die Belegschaft wissen, welcher FINANCE vorliegt. Sein Tenor: Was muss, das muss. Die Maßnahmen „sind nötig, und je schneller wir damit beginnen, desto besser!“, schreibt der CEO seinen neuen Kollegen.