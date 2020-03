Coronakrise: Die Gefahr Nummer 1 für die Banken

Angesichts der Dramatik und der Dynamik, mit der die Pandemie die Wirtschaft lähmt, stehen Einschätzungen und Prognosen naturgemäß unter Vorbehalt. Das gilt auch für die Ergebnisse des 16. Restrukturierungsbarometers, das FINANCE in Zusammenarbeit mit dem Beratungshaus Struktur Management Partner (SMP) von Ende Februar bis Anfang März durchgeführt hat. Umso eindrücklicher lesen sich die Antworten auf die Frage nach den zurzeit größten exogenen Gefahren: Für zwei Drittel der 85 befragten Restrukturierungsexperten sind das die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie.



Diese treffen auf eine ohnehin fragile Weltwirtschaft: Handelskonflikte, die ungelöste Brexit-Frage und disruptive Veränderungen in Schlüsselbranchen wie der Automobilindustrie sorgen dafür, dass der für Deutschland so wichtige Export schon seit Monaten leidet. Der Industriesektor verharrt bereits seit längerem in einer Rezession.