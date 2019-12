Deutsche Banken sind zu Fusionen verdammt

So oder so: Mit dem schlechten Abschneiden 2018 ist der Boden noch nicht erreicht, prognostiziert Bain. Obwohl die Banken in den vergangenen zehn Jahren bereits 30 Prozent der Filialen und 15 Prozent der Mitarbeiter eingespart hätten, müssten weitere Maßnahmen folgen. Bis 2025, glaubt Sinn, würden nur noch etwa 15.000 der derzeit 23.900 Filialen existieren. „Das Banking bleibt auf dem Sanierungskurs“, betont der Experte.



Mittelfristig glaubt Bain, dass die Eigenkapitalrenditen der Banken weiter fallen werden: Im schlechtesten Fall sogar um ein ganzes Prozent. „Dann wären sie vermutlich nicht mehr positiv“, sagt Sebastian Thoben, Partner bei Bain und Co-Autor der Studie. Die „Gesamtprofitabilität“ der deutschen Kreditwirtschaft sei „in Gefahr“.



Selbst bei größten Sparanstrengungen glaubt Thoben deshalb, dass die Banken in den kommenden Jahren nicht um Übernahmen und Fusionen herumkommen werden, um die sich auftuende Renditelücke zu schließen, die Bain mit 23 Milliarden Euro beziffert. Grenzüberschreitende M&A-Deals kämen allerdings erst in Betracht, nachdem die Banken halbwegs saniert seien.