EU genehmigt 3,6 Milliarden Euro für NordLB

Die EU gibt grünes Licht für die geplanten Kapitalmaßnahmen zur Rettung der NordLB. Wie die Landesbank mitteilte, hat die EU-Kommission den Kapitalzuschuss der Länder Niedersachen und Sachsen-Anhalt sowie der Sparkassengruppen für beihilfefrei und demnach mit dem EU-Recht vereinbar erklärt. Die Umsetzung der Maßnahme soll noch in diesem Jahr erfolgen.



Damit erhält die NordLB eine Kapitalspritze von insgesamt 3,6 Milliarden Euro. Die Verteilung der finanziellen Mittelzuflüsse sieht dabei wie folgt aus: Das Land Niedersachsen als größter Anteilseigner der NordLB schießt 1,5 Milliarden Euro in bar zu und sichert der Landesbank „zusätzliche kapitalentlastende Maßnahmen“ in Höhe von 800 Millionen Euro.



Sachsen-Anhalt, mit rund 6 Prozent an der Bank mit Sitz in Hannover beteiligt, schießt 200 Millionen Euro in bar dazu. Die Sparkassen-Finanzgruppe sichert der NordLB schließlich eine Barkapitalzufuhr in Höhe von 1,1 Milliarden Euro.