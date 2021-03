Neuzugang bei Bain: Seit 1. März ist Markus Habbel Partner am Züricher Standort der Unternehmensberatung. Zuletzt war Habbel bei der UBS in Zürich als CFO der UBS Group EMEA sowie als CFO Global Wealth Management tätig. Im Februar 2020 verließ er die Bank, sein Nachfolger wurde Todd Tuckner. Bei der UBS war Habbel seit 2016 tätig, in dieser Zeit war er unter anderem an der Errichtung eines Post-Brexit-Hubs für die Bank in Frankfurt beteiligt.