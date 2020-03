Fusion von Helaba und Deka fürs Erste vom Tisch

Durch ein Zentralinstitut könnten im Sparkassenlager, welches wegen seiner hohen Sparereinlagen besonders stark unter den aktuellen Negativzinsen leidet, enorme Skaleneffekte gehoben werden, lautete die ursprüngliche Idee. Vielerorts ließen sich Kosten einsparen.



Wie wichtig das ist, zeigen auch wieder die vorgelegten Zahlen der Sparkassen-Finanzgruppe. Denn für die Zukunft malte Schleweis ein düsteres Bild: „Die Ergebnisse der Sparkassen werden absehbar in den kommenden Jahren weiter unter Druck geraten.“ Dabei seien die jüngsten Entwicklungen rund um die Corona-Krise noch gar nicht eingepreist, so der Sparkassen-Chef.



Das wachsende Kundengeschäft im Jahr 2019 konnten die im Vergleich zum Vorjahr um sechs Institute reduzierten 378 Sparkassen aufgrund des anhaltenden Zinstiefs nicht in einen höheren Gewinn überführen. Der vorläufig ausgewiesene Jahresüberschuss lag bei 1,8 Milliarden Euro und damit genau auf dem Niveau von 2018. Das Zinsergebnis sackte im Jahr 2019 um 557 Millionen Euro auf 20,2 Milliarden Euro ab, was dem niedrigsten Wert seit 15 Jahren entspricht.



martin.barwitzki[at]finance-magazin.de