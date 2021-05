Greensill: Das lief bei Prüfern, Aufsicht und Partnern falsch

Doch der Reihe nach. Was ist dieses Mal passiert? Der Insolvenz im März war einige Tage zuvor ein Moratorium der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) vorausgegangen. Der Grund: Die Aufsicht hatte in einer forensischen Prüfung durch KPMG festgestellt, dass die Greensill Bank den Nachweis über die Existenz von bilanzierten Forderungen, die sie von der GFG Alliance (Gupta Family Group Alliance) angekauft hatte, nicht erbringen konnte. GFG gehört zum Imperium des indisch-britischen Unternehmers Sanjeev Gupta. Die Finanzierung seiner Stahlwerke hängt maßgeblich an Greensill Capital, der britischen Mutter der gleichnamigen Bank.