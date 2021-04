HVB muss kräftig Federn lassen

Besonders gebeutelt hat es den Bereich Corporate & Investment Banking der Münchner. Nach Abzug aller Kosten bleiben dort von operativen Erträgen in Höhe von 1,66 Milliarden Euro (2019: 1,914 Milliarden Euro) gerade einmal 101 Millionen Euro als Jahresüberschuss übrig – nicht mal ein Drittel des Ergebnisses aus dem Vorjahr (327 Millionen Euro).



Besonders herb schlägt in diesem Bereich, der Keimzelle des Firmenkundengeschäfts, die Kreditrisikovorsorge zu Buche, die von gerade einmal 15 Millionen Euro im Vorjahr auf 376 Millionen Euro anstieg. Auch das HVB-Management rüstet sich für eine befürchtete Pleitewelle wegen Covid-19.



Doch bereitet sich die Bank mit der Risikovorsorge nicht nur auf kommendes Ungemach vor, wie die vorgenommenen Wertberichtigungen zeigen. So wuchsen die Zuführungen zu Einzelwertberichtigungen 2020 von 71 auf 510 Millionen Euro an. Dabei handele es sich nach Angaben der Bank vornehmlich um den Ausfall „weniger, größerer Kreditengagements“. Inwiefern es dabei auch um etwaige Verluste im Zusammenhang mit der Wirecard-Pleite geht, teilt die HVB nicht mit. Auch die Portfoliowertberichtigungen stiegen spürbar auf 223 Millionen Euro (2019: 44 Millionen Euro).