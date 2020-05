US-Banken wehren sich gegen Rückzugsgerüchte

Diesen Eindruck versuchen Vertreter der US-Banken im Gespräch mit FINANCE mit aller Macht zu zerstreuen: „Wir werden uns in keinster Weise aus dem deutschen Markt zurückziehen. Wir sind hier, um zu bleiben. Daran ändert auch das aktuelle Umfeld nichts. Seit Jahresbeginn haben wir in Deutschland Anfragen unserer Kunden nach Krediten bislang positiv entschieden“, sagt etwa Armin von Falkenhayn, Deutschlandchef der Bank of America.



Kreditvergabe sei dabei stets der „Anker unserer Kundenbeziehungen“, so von Falkenhayn. Die Bank habe ihr Kreditvolumen in Europa dieses Jahr bislang um rund 28 Prozent erhöht und sei auf Basis der Dealogic-League-Tables seit Beginn der Krise Marktführer bei Platzierungen von Unternehmensanleihen in Europa. Letzteres sagt freilich wenig darüber hinaus, inwieweit die Bank bereit ist, Kredite deutscher Unternehmen auf die Bilanz zu nehmen.