Debt Advisory: Falkensteg-Berater Jens von Loos geht zu Deloitte

Von den Big Four zu einer Restrukturierungsboutique – und wieder zurück zu den Big Four: Jens von Loos hat die Beratung Falkensteg verlassen und ist zu Deloitte Deutschland gewechselt. Dort ist er nun seinem „LinkedIn“-Profil zufolge seit Anfang September Managing Director und Leiter des Bereichs Debt & Capital Advisory.

Bei Falkensteg war von Loos etwas mehr als zweieinhalb Jahre in fast gleicher Funktion tätig: Bei der Restrukturierungsberatung arbeitete der Manager als Head of Debt Advisory & Special Situations. Vor seiner Zeit bei Falkensteg war von Loos rund sechseinhalb Jahre bei dem Big-Four-Haus KPMG tätig und beriet dort schwerpunktmäßig in der Sparte Debt Advisory & Financial Restructuring.

Zu seinen weiteren beruflichen Stationen zählen unter anderem der Mittelstandsinvestor Mcap Finance sowie die Investmentbank Houlihan Lokey, bei der von Loos ebenfalls im Special-Situations-Bereich agierte.

Falkensteg gründete Debt Advisory Anfang 2020

Falkensteg hatte den Bereich Debt Advisory Anfang 2020 gegründet und dafür von Loos sowie seinen Kollegen Mathias Famulla von KPMG an Bord geholt. Die beiden Berater agierten zunächst zu zweit in der neugegründeten Einheit. Beide arbeiten allerdings nicht mehr bei Falkensteg. Was bedeuten die Abgänge für das Debt Advisory von Falkensteg?