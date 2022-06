EY-Parthenon: Götz von Steynitz geht zur Strategieberatung

Verstärkung für EY-Parthenon: Das Beratungshaus hat Götz von Steynitz als Partner in sein Industriegüter-Team geholt. Von Steynitz kommt von der Frankfurter Strategieberatung Goetzpartners und verfügt über Erfahrung im Bereich Maschinen- und Anlagenbau. Er hat bereits im Mai bei EY-Parthenon in Düsseldorf begonnen.

Von Steynitz leitete das Shanghaier Büro von Goetzpartners

Bei Goetzpartners war von Steynitz insgesamt elfeinhalb Jahre beschäftigt. Zuletzt war er dort als Head of Industrials sowie als Head of Transformation Programs and Value Creation tätig. Zwischen 2017 und Oktober 2019 leitete er das Geschäft der chinesischen Tochtergesellschaft in Shanghai.

Während seiner Zeit bei Goetzpartners war von Steynitz mehrfach in Interimspositionen bei Industrie- und Tech-Unternehmen tätig. So übte er unter anderem für rund ein Jahr die Rolle des Chief Transformation Officers bei ELG Haniel, einem Rohstoffrecycler, aus. Bereits zwischen März 2014 und März 2015 war er in ähnlicher Funktion am deutschen Standort des Technologiekonzerns Nokia in München tätig.

Von Steynitz gilt als Transformationsspezialist

Seine Karriere hatte von Steynitz nach dem Wirtschaftsingenieur an der Technischen Universität Braunschweig zunächst beim Kölner Motorenbauer Deutz gestartet, wo er 2003 als Trainee anfing und im späteren Verlauf verschieden Managementpositionen bekleidete.

Dank seiner jahrelangen Erfahrung im Bereich der Unternehmenstransformation, gewinne EY-Parthenon mit Götz von Steynitz nicht nur einen „anerkannten Sektor-Spezialisten in unserem Industriegüter-Team“ gewonnen, sondern auch einen „bewährten Transformationsspezialisten, der Veränderungsprozesse in Unternehmen erfolgreich gestaltet und begleitet hat“, so Andreas Enders, Managing Partner von EY-Parthenon.

Der ehemals eigenständige Strategieberater Parthenon wurde im Zuge der Übernahme 2014 durch das Big-Four-Haus EY als Strategieberatung in das Netzwerk des Wirtschaftsprüfers eingegliedert.

