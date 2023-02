Das Personalkarussell in der Forensik-Einheit von EY dreht sich weiter: Das Big-Four-Haus holt mit Dietrich Eichhorn einen weiteren Compliance-Experten an Bord. Er verstärkt seit dem 1. Februar als Partner die Abteilung Compliance und Investigations in dem Fachbereich Forensic & Integrity Services.

Eichhorn agiert vom Standort Eschborn aus und berät primär Unternehmen im Sektor Life Sciences bei Compliance-Aspekten sowie bei internen Untersuchungen zu Compliance-Verstößen, wie das Big-Four-Haus mitteilte. Mit der neuen Personalie bedient sich EY erneut in der Industrie und setzt auf Wachstum. Eichhorn kommt von Fresenius Medical Care.