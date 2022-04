Headhunterin Maria Basler geht von Zehnder zu Russell Reynolds

Die Headhunter von Russell Reynolds in Frankfurt melden einen Recruiting-Erfolg in eigener Sache: Sie haben die bisherige Chefin des Private-Equity-Recruitings des Konkurrenten Egon Zehnder abgeworben. Maria Basler fängt am kommenden Montag als Partnerin im Frankfurter Büro von Russell Reynolds an. Dort soll sie auch Stellen weit über die Private-Equity-Branche hinaus besetzen, und zwar in den Bereichen Corporate Finance, Banking und Finanzabteilung.