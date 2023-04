Neuer Deutschlandchef für Roland Berger: Torsten Henzelmann rückt bei der Beratungsgesellschaft an die Spitze der Geschäftsführung für die DACH-Region. Der 55-jährige Senior Partner und Spezialist für die Energiewirtschaft übernimmt von Sascha Haghani, der diese Position neun Jahre innehatte.

Wie die Münchener Unternehmensberatung mitteilt, scheidet Haghani, der zugleich im Aufsichtsrat von Roland Berger sitzt, aus der DACH-Geschäftsführung aus, um eine „konsequente personelle Trennung“ der beiden Gremien zu erreichen. Auf seine operativen Aufgaben hat dies gleichwohl keinerlei Einfluss: Haghani bleibt somit weiterhin Leiter des Restrukturierungsgeschäfts von Roland Berger.

In diesem hatte Deutschlands größtes Beratungshaus vor Kurzem die Übernahme des kompletten Teams von Candidus vermeldet, einer auf Restrukturierung und die Interimsbesetzung von Führungskräften im Bereich Transformation spezialisierten Management-Beratung aus München.

DACH-Geschäftsführung wird stark vergrößert

Torsten Henzelmann ist neuer Deutschlandchef von Roland Berger. Foto: Roland Berger

Parallel zur Staffelübergabe an Henzelmann erfährt die DACH-Geschäftsführung zudem eine massive personelle Erweiterung. An die Seite der bisherigen Mitglieder Torsten Henzelmann und Stefan Schaible rücken insgesamt zehn Neuzugänge, darunter Julia Herzog und Felix Hubmann, die gemeinsam für die Segmente Finance & Controlling bei Roland Berger verantwortlich sind. Den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden übernimmt Norbert Dressler, der das Ressort Industrials leitet.

Die Vergrößerung des Führungsteams für den deutschsprachigen Raum diene insbesondere der Integration und besseren Sichtbarkeit relevanter Managementfunktionen in der für Roland Berger nach wie vor wichtigsten regionalen Gesellschaf, heißt es von dem Beratungshaus.

Darüber hinaus nimmt Roland Berger auch auf globaler Ebene umfangreiche Anpassungen seiner Management-Strukturen vor. So wird der globale Vorstand von drei auf sieben Köpfe mehr als verdoppelt und dabei zugleich weiblicher und internationaler: Partnerin Hasmeet Kaur hat in dem Gremium künftig das Sagen über die Segmente Innovation und Produkte, während Senior Partnerin Maria Mikhaylenko den Ressorts Knowledge und IT vorsteht.

Beförderung für CFO Matthias Rückriegel

Direkt in den weltweiten Vorstand werden auch die Funktionen Finanzen & Controlling sowie Personal gezogen. Dies geschieht in Person von CFO Matthias Rückriegel und Head of Global Human Resources Per Breuer, die beide vor rund zwei Jahren zu Senior Partnern bei Roland Berger aufgestiegen sind. Sprecher des globalen Führungsgremiums bleibt Stefan Schaible, der im Übrigen auch weiterhin in der DACH-Geschäftsführung vertreten sein wird.

CEO Schaible erklärt die Maßnahmen mit den Ambitionen seines Hauses, das 2023 beim Umsatz erstmals die Milliardenmarke erreichen will: „Bei mehr als 300 Partnerinnen und Partnern weltweit sind unsere Governance-Strukturen an ihre Grenzen gestoßen. Deshalb verstärken wir die operative Geschäftsführung von drei auf sieben Mitglieder.“

Neben derlei personellen Weichenstellungen ist Roland Berger aber wohl auch auf zusätzliche finanzielle Mittel angewiesen, um seine Wachstumsfantasien in die Tat umsetzen zu können. Vor gut einem Jahr waren in diesem Zusammenhang Überlegungen eines Börsengangs publik geworden.